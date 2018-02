Ophef in Duitsland over Tihange 1

In Duitsland is er heisa ontstaan over Tihange 1. Verschillende Duitse media berichten over een toename van het aantal incidenten en veiligheidsrisico’s in de Belgische kerncentrale. Maar volgens de nucleaire waakhond FANC is de angst ongegrond en aangewakkerd door een anti-nucleair sentiment in Duitsland. De Duitse regulator zou donderdag een persconferentie organiseren om de gemoederen te bedaren, klinkt het.

De bal over Tihange 1 ging aan het rollen door een journaliste van de zender WDR. Die informeerde zich bij het FANC over het aantal noodstops in de Waalse kerncentrale en over het aantal zogenaamde “precursor”-gevallen. Dat zijn theoretische oefeningen die nagaan wat het risico zou kunnen zijn als er zich een incident voordoet zoals een aardbeving, overstroming of een vliegtuigimpact.

FANC-woordvoerder Eric Hulsbosch: “we hebben duidelijk gemaakt dat het hier om een puur theoretische oefening gaat, waarvan het risico kleiner is dan de ‘cero, cero, ...’ van wielrenner Contador. Een nulrisico bestaat nu eenmaal niet”. Ook voor wat de noodstops betreft, is er volgens de FANC-woordvoerder geen reden tot extra bezorgdheid. “Dit toont juist aan dat het veiligheidssysteem werkt.”

Aan WDR werd ook duidelijk gemaakt dat men beide zaken niet zomaar kan samenvoegen, maar dat is toch gebeurd. Waardoor Tihange I, die op amper 70 km van Aken ligt, meteen het beeld van meest onveilige kerncentrale van België kreeg opgekleefd.

De FANC kan zich als onafhankelijk orgaan naar eigen zeggen niet zomaar in het publieke debat mengen, maar betreurt de berichtgeving. Het orgaan merkt in de Duitse media en de publieke opinie ook een duidelijk anti-nucleair sentiment.

Zijn Duitse tegenhanger BMUB zou donderdag een persconferentie geven om de cijfers te verduidelijken.