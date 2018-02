Minderjarige lost geweerschot aan schoolpoort na ruzie om meisje

De politie heeft twee minderjarige leerlingen opgepakt na grote ruzie aan de schoolpoort. Eén van hen wordt verdacht van poging tot moord. Volgens getuigen waren er zelfs geweerschoten te horen. Dat bevestigt het parket van Brussel aan Nieuwsblad.

Het incident zou te maken hebben met een ruzie om een meisje. Een jonge leerlinge zou aan haar vriendje toevertrouwd hebben dat ze werd lastiggevallen door een andere leerling. Daarop kwam het dinsdagochtend tot een eerste vechtpartij tussen de twee jongens.

Enkele uren later wou de jongeman die het meisje zou lastiggevallen hebben wraak nemen op de medeleerling. Daarvoor schakelde hij tien vrienden in, allemaal minderjarigen. Volgens verschillende getuigen waren er tijdens de afrekening meerdere geweerschoten te horen. Volgens het Brusselse parket zijn er tijdens het incident geen gewonden gevallen. Bovendien heeft niemand een geweer of pistool gezien.

Het parket heeft wel een onderzoek geopend voor poging tot doodslag. Het onderzoek moet uitwijzen of er een wapen is gebruikt. Mogelijk gaat het om een alarmpistool of gaat het zelfs om een vergissing en kwam het geluid van bommetjes die men liet ontploffen

Er vonden intussen wel al huiszoekingen plaats bij de elf betrokken minderjarigen. Drie jongemannen zijn naar de jeugdrechter gestuurd, twee onder hen werden in een gesloten instelling geplaatst. Eén van hen is 15 jaar en wordt nu verdacht van moordpoging en mishandeling. Hij gaf ook al toe dat hij een wapen bezit.