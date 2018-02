Voorzitter van Amnesty International Turkije weer opgesloten

In Duitsland werd vorige zomer al betoogd tegen de opsluiting van Taner Kiliç Foto: AFP

Taner Kiliç, de voorzitter van Amnesty International Turkije, zit opnieuw in de gevangenis. Een rechtbank kwam terug op de woensdag genomen beslissing om de mensenrechtenactivist voorlopig in vrijheid te stellen

Dat meldt Amnesty donderdag. Een rechtbank in Istanboel had woensdag de vrijlating, onder voorwaarden, bevolen van Taner Kiliç. Maar de openbare aanklager ging meteen daarna in beroep tegen de beslissing.

Daardoor werd hij uiteindelijk niet vrijgelaten. Volgens Amnesty International werd een nieuw arrestatiebevel uitgeschreven en werd Kiliç van de gevangenis van Izmir naar een politiekantoor gebracht. Donderdag besliste de rechtbank in Istanboel uiteindelijk dat zijn voorlopige invrijheidstelling weer wordt ingetrokken, meldt Andrew Gardner van Amnesty International op Twitter.

Kiliç zit als sinds juni 2017 in de cel. Hij wordt ervan beschuldigd lid te zijn van de beweging van predikant Fethullah Gülen, die door het bewind in Ankara wordt aanzien als het brein achter de mislukte staatsgreep in de zomer van 2016.