Volgende week winter: vrieskou, zon en sneeuw

Hasselt -

De winter komt eraan. Vandaag en morgen krijgen we al een voorproefje met winterse buien. In het weekeinde wordt dat smeltende sneeuw, die tijdelijk voor een wit laagje kan zorgen. Volgende week trakteert Koning Winter dan, voor het eerst in maanden, op enkele dagen met flink wat zon, maar het kwik daalt dan ’s nachts tot vier graden onder nul.