36 personen opgepakt na rellen in Brussel

De politie heeft na de verschillende rellen van eind vorig jaar in Brussel in totaal 37 arrestaties verricht. Eén persoon werd zelfs twee keer opgepakt.

Dat meldt Brussels korpschef Michel Goovaerts. Een 20-tal personen werd ook al geïdentificeerd, maar werd nog niet opgepakt of verhoord.

Brussel werd in november drie keer opgeschrikt door hevige rellen. Op 11 november kwam het aan de Beurs tot rellen na de voetbalwedstrijd tussen Marokko en Ivoorkust. Op 15 november liep het bezoek van de Franse ‘influencer’ en social media-ster Vargasss92 zwaar uit de hand, en op 25 november ontaardde een betoging tegen de slavernij in Libië in rellen op de Louizalaan.