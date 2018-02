Paradijs voor snoepkonten: Limburgers laten lekkers zien op grootste snoepbeurs ter wereld in Keulen

Snoepers wanen zich op de Internationale Snoep en Snackbeurs in Keulen in Luilekkerland. Op de grootste snoepbeurs ter wereld tonen fabrikanten, verspreid over zeven hallen, hun lekkers. Ze komen uit Rusland, uit Israël, maar ook uit Limburg. En wat is de trend dit jaar in snoepgoedland? “Er is ook bij ons veel aandacht voor biologische en zelfs veganistische snoep en snacks”, luidt het. Zo zijn er de Brips of broodchips uit Rusland en de Tropicsrepen van gedroogde papaya of ananas die eruitzien als kauwgum. Maar ook lekker ongezond blijft populair. Zoals de zoete Baklava Bars uit Israël, al bevatten zelfs die iets minder suiker dan het origineel.