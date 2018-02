Omdat elk excuus goed is: de schoenentrends voor deze zomer

Kijk je er al reikhalzend naar uit om de schoenenwinkels te plunderen nu de eerste zomercollecties stilletjes aan uitgestald staan? Dan is het misschien wel raadzaam om rekening te houden met de trends die ons het komende seizoen te wachten staan. Deze trendvoorspelling helpt je alvast op weg.

Trend 1: Sneakerextravaganza

Verzot op sneakers? Dan mag je de komende zomerperiode volledig uit de band springen, want hippe sneakers die er net een tikkeltje anders uitzien dan dertien in één dozijn zijn razend populair. Bij Louis Vuitton, Prada, Philipp Plein en Loewe kregen ze een opvallende hoofdrol op de catwalk toebedeeld, onder zowel broeken, rokken als jurken.

Shopping? Enkelhoge sneakers in zwart, wit en grijs- € 190 - Kendall & Kylie, zwarte sneakers met applicaties - € 49,95 - Zara en zwarte sneakers met witte zool - € 169 - Liu Jo (Foto's: Catwalk Pictures/ Louis Vuitton, Prada en Philipp Plein)

Trend 2: Cowboylaarzen

Cowboylaarzen waren een tijdlang enkel populair in countrymiddens, maar ontwerpers als Versace, Givenchy en Anna Sui haalden ze voor de komende lente en zomer enthousiast opnieuw van stal. Bruin, zwart of in een opvallend kleurtje ... de komende zomer kan het allemaal.

Shopping? Zwarte, hoge cowboylaarzen - € 140 - Topshop, zwarte comboylaarsjes tot net boven de enkel - € 89,99 - Mango, bruine cowboylaarsjes met riempjes - € 84,99 - New Look, beige, hoge cowboylaarzen - € 230 - Perlita Peaches (Foto's: Catwalk Pictures/ Versus, Givenchy en Anna Sui)

Trend 3: Glitter all the way

Wie fan is van opvallend schoeisel en maar al te graag loopt te 'schitteren' zal ongetwijfeld als een blok vallen voor deze glitterschoenen. De glittertrend zet zich het komende seizoen overigens ook verder in de kleerkast, met glitterjurken en broekpakken à volonté.

Shopping? Enkellaarsjes met glitters - € 34,99 - H&M, grijze instappers met applicatie - € 34,99 - H&M, pumps met glitters - € 179 - March 23 (Foto's: Catwalk Pictures/ Victoria Beckham, Dolce & Gabbana en Dries Van Noten)

Trend 4: Op niveau

Voeg je graag wat extra centimeters aan je silhouet toe zonder riskante hakken, kies dan voor platformschoenen. Deze comfortabele schoenen zijn al enkel seizoenen niet meer uit het modebeeld weg te denken, en ook het komende zomerseizoen blijken ze opnieuw de favoriet van ontwerpers zoals Balenciaga, Undercover en Simone Rocha.

Shopping? Platformsandalen met bloemenprint - € 59,99 - Sacha, kleurrijke platformsneakers - € 49,95 - Zara, zwarte platformderby's - € 69,99 - H&M en platformderby's uit jeans - € 64,99 - La Redoute (Foto's: Balenciaga, Undercover en Simone Rocha)

Trend 5: Transparantie

Bij heel wat ontwerpers hadden de modellen niet enkel weinig om het lijf, maar ook weinig om de voeten. Zo hulde Chanel zijn modellen in doorkijkregenlaarsjes en wist Balmain zelfs transparante sandalen op de catwalk te toveren.

Shopping? Gele pumps met doorkijkeffect - € 35,95 - Zara, ballerina's met strik en doorkijkeffect - € 20 - Beyarne en zwarte enkellaarsjes met doorkijkeffect - € 35,95 - Zara (Foto's: Catwalk Pictures/ Balmian, Valentino en Chanel)

Trend 6: Op kousenvoeten

Net als de voorbije winterperiode blijven charmante sokjes in sandaaltjes of pumps hip voor de durvers onder ons. Blootvoets een frisse lentedag trotseren hoeft met andere woorden niet, je combineert een paar warme sokken met elegante pumps of je gaat resoluut voor sokschoenen, zoals Balenciaga.

Shopping? Zwarte enkellaarzen met riempjes - € 146, Marc Ellis, nauwaansluitende sokschoenen met bloemenprint - € 99,99 - Sacha, zwarte sokschoenen met applicaties - € 69,95 - Zara en rode sokschoenen - € 49,99 - New Look (Foto's: Balenciaga, Miu Miu en Undercover)