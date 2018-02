Sneakers voor kinderen: gezond of niet? Hierop moet je letten

Sneakers, ze blijven favoriet bij ouders én kinderen. Maar bieden ze eigenlijk wel genoeg ondersteuning? En hoe weet je of je een stevige sneaker hebt uitgekozen? Zo vind je een sneaker die de voeten van je kids perfect ondersteunt!

Sneakers: gezond of niet?

Sneakers zijn ook dit jaar een echte voorjaarstrend. Maar zijn ze wel een goede keuze voor je kinderen?

De juiste schoenen zijn van groot belang voor (de ontwikkeling van) de voeten van je kinderen. In feite moet elke schoen daarom voldoende ondersteuning bieden, dus ook een sneaker. Verder is het belangrijk dat de voeten voldoende kunnen ademen. Met een natuurlijk, ademend materiaal zoals leder, voorkom je niet alleen zweet-, maar ook schimmelvoeten.

Sneakers kunnen dus perfect voor jonge kinderen, op voorwaarde dat je met enkele belangrijke eigenschappen rekening houdt.

Hoe jonger, hoe hoger

Heb je thuis nog een enthousiaste kleuter of peuter rondlopen, dan is een kwalitatieve sneaker met hoge sluiting een must: zij ondersteunen de enkels nog net iets meer. Hoe jonger je oogappel, hoe hoger de sneaker mag zijn. Kan je kind nog maar net stappen, dan kies je ook best voor een exemplaar met veters, zodat de sneaker goed rond het voetje aansluit.

Staat je kind al stevig in de schoenen, dan kan een laag model ook perfect. Voor bredere voeten of voeten met een hogere wreef kies je best voor een sneaker met veters (die je uiteraard bindt, ook als het niet in de mode is!).

Kijk naar de zool en stabiliteit van de sneaker

We weten allemaal dat kids en valpartijen een match made in heaven zijn. Sneakers met extra grip zijn dus essentieel! Een rubberen zool, inclusief grove ribbels, is slijtvast en anti-slip. Bovendien is een rubberen zool eveneens flexibel genoeg zodat de voeten vlot kunnen afrollen.

Verder is het belangrijk dat de sneaker ook stabiel genoeg is. Vermijd daarom te brede zolen en kies voor modellen met een verstevigde hiel, aangepaste neus en voorgevormde binnenzolen.

De ultieme test om te controleren of je een stevige sneaker in handen hebt? Test het buigpunt: een goede sneaker buigt bij de voorvoet als je hem probeert dubbel te plooien. Het midden van de schoen is stevig en de voorvoet is soepeler.

Ligt het buigpunt in het midden, dan is de sneaker hier niet stevig genoeg. Ligt het buigpunt meer vooraan de voet, dan heb je een stevige sneaker te pakken!