Deze actrice moet Meghan Markle vervangen

Met het vertrek van Meghan Markle verliest de televisiereeks 'Suits' zijn vrouwelijke hoofdrolspeelster, maar de makers zijn er nu in geslaagd om een geschikte vervangster te vinden. De gevierde actrice Katherine Heigl komt de cast vervoegen als een nieuwe partner van het advocatenbureau.

Op woensdag kondigde USA Network, de zender waarop 'Suits' wordt uitgezonden, aan dat Katherine Heigl in het achtste seizoen van de reeks haar opwachting zal maken. Volgens het tijdschrift The Hollywood Reporter zal de populaire actrice de rol van Samantha Wheeler op zich nemen, een nieuwe partner van het advocatenbureau 'Pearson Specter Litt'.

"Bij Suits aan de slag gaan is niet enkel de perfecte manier om een samenwerking aan te gaan met een producent die ik enorm bewonder, maar zorgt er ook voor dat ik deel mag gaan uitmaken van een reeks waar ik een grote fan van ben", vertelde Katherine Heigl aan The Hollywood Reporter. "Ik ben 'Suits' vanaf de allereerste aflevering beginnen volgen en ik heb ongelooflijk veel geluk dat ik het allernieuwste lid van de familie mag worden."

Katherine Heigl zal de vaste cast van de televisiereeks vervoegen, die het in het nieuwe seizoen zonder Meghan Markle en Patrick J. Adams moet stellen. Meghan Markle verlaat de reeks om in mei in het huwelijksbootje met prins Harry te treden. Patrick J. Adams kondigde dinsdag pas zijn vertrek aan, maar gaf niet meteen een reden op.