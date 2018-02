Michelle Obama klapt uit de biecht over geschenk Melania Trump

Meer dan een jaar nadat het internet door het dak ging door de overhandiging van een cadeau, is er duidelijkheid over wat er nu precies inzat, en over wat op dat moment door het hoofd van Michelle Obama ging.

Toen Barack Obama begin vorig jaar de macht overdroeg aan Donald Trump, ging dat gepaard met heel wat historische en opmerkelijke momenten. Het cadeautje dat Melania Trump aan Michelle Obama gaf was daar één van. Dat was niet voorzien in het protocol en Michelle wist dan ook niet meteen wat te doen. Het internet ging door het dak.

Maar wat zat er nu precies in het blauwe geschenk? Er werd al snel een tipje van de sluier gelicht: het cadeau was afkomstig van Tiffany’s & Co, de bekende juwelier. Meer dan een jaar later klapt Michelle Obama verder uit de biecht.

Dat deed ze als gast bij de talkshow van Ellen DeGeneres. ‘Dit had ik nog nooit meegemaakt’, zegt de voormalige first lady. ‘Ik dacht meteen “wat moet ik hier nu mee doen?”. Niemand kwam het cadeau van mij overnemen. Ik vroeg me af of ik er misschien mee op de foto moest? Gelukkig redde mijn man de situatie. Hij nam de doos en legde ze binnen.’

En wat zat er uiteindelijk in? ‘Een prachtig fotokader’, volgens Michelle Obama.