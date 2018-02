Zo blijft je zwarte kleding écht zwart

Verliezen jouw zwarte kledingstukken na verloop van tijd hun kleur? Gelukkig bestaan er enkele handige tips waardoor je items écht zwart blijven. Wij helpen je uit de nood!

Zwarte kleding? Slim de wasmachine in!

Goed begonnen is half gewonnen, toch? Was daarom je zwarte kleding op de juiste manier! Zwarte kleding loopt snel uit tijdens het wassen, dus was ze alleen samen met andere zwarte stukken. De verf wordt enkel geabsorbeerd door andere (donkere) stukken. Handig!

Tip: was je zwarte kleding altijd binnenstebuiten. Zwarte kleuren vervagen door de wrijving met andere kleding.

Koud wassen én drogen

Kies voor vloeibaar wasmiddel dat de verf van je stuk vastzet én geschikt is voor koude temperaturen. Waarom? Als je op een lage temperatuur wast, blijven de vezels (en dus ook de kleur) van je stuk langer mooi. Je zwarte skinny jeans wassen? Ga niet hoger dan 30 graden en kies voor het kortste wasprogramma.

Last but not least: laat je zwarte kleding aan de lucht drogen. Als je kleding te heet wordt, vervaagt de kleur veel sneller en krijg je die typische “grijze schijn”. Wel opletten dat je je kleding niet in het zonlicht hangt! Echt geen keuze behalve de droogkast? Haal je kleding er dan uit als deze nog een beetje vochtig is.

Extra tips voor extra zwart

Zeker zijn dat je zwarte kleding écht zwart blijft? Deze simpele trucjes zijn het proberen waard. Voeg een beetje azijn toe tijdens het wassen (rechtstreeks in de machine), dat fixeert de kleur! Dat kenmerkende geurtje? Geen zorgen, dat verdampt tijdens het wassen.

Een middeltje dat de kleuren beschermt én opfrist? Een snufje zout of peper is niet alleen handig in de keuken!

Zeker zijn van je aankoop? Check vooraleer je kleding shopt even de materialen. Het juiste materiaal, wol of nylon bijvoorbeeld, houdt de kleur veel beter vast dan 'zachte stoffen' als linnen of bio-katoen.