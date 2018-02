Prijsvoordeel verlenging kerncentrales smelt weg

Brussel - Een nieuwe studie van het onderzoekscentrum Energyville doet twijfel rijzen of de jongste kerncentrales verlengen wel zoveel goedkoper is. Dat schrijft De Standaard donderdag.

“Een onzekere, dure en gevaarlijke oplossing.” De Vlaamse industrie sloeg alarm toen het ontwerp-Energiepact ervan uitging dat de laatste kerncentrale in 2025 zou sluiten. Ze verwees naar een studie van het onderzoekscentrum Energyville, op vraag van Febeliec, de sector van de industriële afnemers van elektriciteit. Daaruit bleek dat de jongste twee kerncentrales open­houden per jaar 600 miljoen euro goedkoper zou zijn.

Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu en de Fédération Inter-Environnement Wallonie vroegen Energyville een update van het onderzoek uit te voeren omdat de energiesector snel evolueert. Volgens de jongste vooruitzichten van de ­Wereld­bank zal de gasprijs minder snel stijgen, terwijl de kostprijs van hernieuwbare energie blijft ­dalen.

Energyville gaf in zijn model de jongste prognoses in en het resultaat geeft een heel ander beeld. Zo is het openhouden van twee kerncentrales in 2030 nog 235 miljoen goedkoper dan een volledige sluiting in 2025. De energieprijs ligt in 2030 6 euro per megawattuur (MWh) hoger zonder kerncentrales dan met twee centrales. Dat komt voor een gemiddeld gezin neer op 1,75 euro per maand.

Maar ook die laatste kerncentrales zullen vroeg of laat de deuren sluiten. Hun vervanging zal ook geld kosten. Energyville voorspelt dat de verlenging van de kerncentrales in 2040 helemaal niet meer voordeliger is. “Het grote argument van Wouter De Geest, de topman van BASF, valt weg”, zegt Jan Vande Putte van Greenpeace. “En dan hanteren we hier nog een model van rigide ­kostenoptimalisatie. Als je daar licht van afwijkt, krijg je nog betere resultaten.”