Wereldkampioene Chantal Blaak twee jaar langer bij Boels-Dolmans

Chantal Blaak heeft haar overeenkomst met de ploeg Boels-Dolmans met twee seizoenen verlengd. De regerende wereldkampioene staat nu tot het einde van 2020 onder contract bij de ploeg van ploegleider Danny Stam.

Chantal Blaak start haar seizoen op zaterdag 24 februari in de Omloop Het Nieuwsblad. De kopvrouw van Boels-Dolmans stond al drie keer op het podium in de Belgische openingsklassieker maar won de wedstrijd nog nooit. In 2011 werd ze derde en in de twee voorbije edities eindigde ze telkens tweede.