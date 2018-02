Opletten op de weg: winterweer op komst met kans op sneeuw

Het voelt de komende dagen weer wat meer aan als winter. Donderdag staat er een reeks buien met regen, korrelhagel en smeltende sneeuw - met in de Ardennen mogelijk sneeuw - op het menu. Het KMI waarschuwt voor mogelijk gladde wegen, zowel donderdagochtend als in de nacht van donderdag op vrijdag.

Vorige week woensdag was het met 12,9 graden nog de warmste 24 januari sinds het begin van de metingen. Maar ook de rest van de maand verliep abnormaal warm. Van die warme temperaturen is de komende dagen niet veel meer te merken.

Vandaag krijgen we wisselvallig weer met, vooral in de voormiddag, vrij veel bewolking, vergezeld van buien. In het westen en het centrum zijn dat buien van regen, smeltende sneeuw en korrelhagel, in het oosten zijn dat buien van smeltende sneeuw of sneeuw en op de Ardense hoogten sneeuw. Er is ook kans op een donderslag. Op veel plaatsen in ons land geldt er donderdagochtend trouwens code geel: er wordt gladheid op de grond verwacht. In de loop van de namiddag krijgen we vanaf het westen meer en bredere opklaringen en minder buien. Het is fris met maxima van 1 of 2 graden in de Ardennen, 4 tot 6 graden in het centrum en westen en tot 7 graden aan zee.

(lees verder onder de afbeelding)

De weerstrend voor de komende veertien dagen. Foto: KMI

Vanavond en in het begin van de nacht zijn er nog brede opklaringen en is het meestal droog. Daarna krijgen we opnieuw zwaarbewolkte perioden met buien regen, smeltende sneeuw en in het centrum buien van smeltende sneeuw of sneeuw. Vooral in het tweede deel van de nacht en tegen de ochtend kunnen de sneeuwbuien in het centrum en het oosten van het land een sneeuwdek vormen en voor problemen zorgen op de weg. Minima van 0 tot -3 graden in de Ardennen, +1 of +2 in het centrum en 3 of 4 graden in het westen.

Vrijdag is het half- tot zwaarbewolkt met van tijd tot tijd enkele buien die vanuit het noorden ons land binnenkomen. Op de Ardense toppen vallen sneeuwbuien, elders gaat het om regen- of winterse buien. We halen maxima tussen 1 en 7 graden bij een matige westen- tot noordwestenwind.

Zaterdag krijgen we plaatselijk nog enkele (winterse) buien te verwerken. Tussen de buien door is het vaak bewolkt met enkele opklaringen. De maxima liggen tussen 0 en 5 graden, wat in feite normaal is voor deze tijd van het jaar.

Zondag ruimt de wind naar het noordoosten. Op vele plaatsen vriest het ‘s ochtends lichtjes. Overdag is het vaak droog, maar een enkele winterse bui is niet uitgesloten, vooral in het (zuid)oosten. Er komt ook iets meer ruimte voor de zon. De maxima blijven tussen 0 en 5 graden liggen.