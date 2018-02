Israëlische organisatie klaagt activisten aan die Lorde overtuigden om haar show te annuleren

Een Israëlische organisatie klaagt twee Nieuw-Zeelandse activisten aan nadat hun open brief zangeres Lorde had overtuigd om haar geplande show in Tel Aviv te annuleren. Dat melden Israëlische media. De organisatie die terreurslachtoffers verdedigt wil een vergoeding voor de ‘emotionele schade’ die fans opliepen.

Nitsana Darshan-Leitner, een advocaat van organisatie Shurat HaDin, zei aan Radio New Zealand dat boycots dom zijn en tot doel hebben om Israël te vernietigen. “De beweging wil burgers van de staat Israël schade toebrengen, en ze hebben geen idee wat er gaande is in Israël.”

Het was nochtans een Joodse Nieuw-Zeelandse, Justine Sachs, die samen met een Palestijnse Nieuw-Zeelandse, Nadia Abu-Shanab, een brief schreef aan Lorde, die gepubliceerd werd op de lokale website The Spinoff. “Optreden in Tel Aviv zal gezien worden als steun aan het beleid van de Israëlische regering, ook als je geen uitspraken doet over de politieke situatie”, schreven de activisten.

De zangeres antwoordde op Twitter dat hun bezorgdheden “Genoteerd!” staan. Een paar dagen later annuleerde de zangeres er haar optreden, dat het sluitstuk moest worden van haar tour.

15.000 euro voor “emotionele schade”

Darshan-Leitner zegt dat haar groep de activisten aanklaagt om een schadevergoeding te eisen. Ze wil 15.000 euro voor ‘emotionele schade’ die is toegebracht aan tieners die het optreden van hun idool niet konden bijwonen.

In een persbericht zegt Sachs dat zij en Abu-Shanab juridisch advies inwinnen “en doorgaan met ons gewone leven”. “We hebben betere dingen te doen.”

Shurat HaDin is naar eigen zeggen een ngo die de belangen van terreurslachtoffers verdedigt.

Darshan-Leitner gaf in het verleden aan nauw samen te werken met de Israëlische overheid. Dat was onder meer het geval toen ze met juridische middelen het scheepskonvooi wou tegenhouden dat de Gaza-blokkade wou doorbreken in 2011.