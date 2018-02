Vertraging op E313 richting Antwerpen na ongeval in Herentals

Rijdt u donderdagochtend naar Antwerpen vanuit Limburg? Vertrek dan best op tijd. Ter hoogte van Herentals staat er een file na een ongeval. Rond 07.00 uur is de weg opnieuw vrij.

Aan de afrit Herentals-West gebeurde donderdagochtend vroeg een ongeval. Daardoor was het om 06.30 uur al een uur aanschuiven vanaf Herentals-industrie. Twee rijstroken waren een tijdlang dicht, het verkeer richting Antwerpen moest er over de pechtstrook. Omstreeks 07.00 uur is de weg opnieuw vrijgemaakt en slinkt de file.

Het Vlaams Verkeerscentrum raadt bestuurders aan om te rijden, lees hier hun advies.

De weg is vrijgemaakt op de #E313 naar Antwerpen in Herentals-West. De file slinkt zienderogen. — VRT Verkeer (@verkeersanker) 1 februari 2018

Update ongeval #E313 ? ANT +1 uur tussen Herentals-Oost en Herentals-West — VRT Verkeer (@verkeersanker) 1 februari 2018