Hoe makelaar Mogi Bayat mee bepaalde hoe Ndongala de nieuwe Genkse flankspeler werd

Hij was overbodig geworden bij Standard, waar hij in vijftien competitiewedstrijden amper 633 minuten op het veld stond. Toch hoopt men bij KRC Genk dat Dieumerci Ndongala (26) voor extra offensieve impulsen kan zorgen in de race naar play-off 1 en bekerwinst. De Congolese flankaanvaller wordt tot het eind van het seizoen gehuurd (met aankoopoptie) van Standard. Een ultieme zet van makelaar Mogi Bayat, een maand lang de rode draad in verschillende (mislukte) Genkse transferdossiers.