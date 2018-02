Limburg wordt veiliger maar drugs blijven groot probleem. Deze zaken werden het meest gestolen

Hasselt -

De criminaliteitscijfers in Limburg zijn in vijf jaar tijd al spectaculair gedaald. Tussen 2012 en 2016 registreerde de politie 15,6 procent minder criminele feiten. Dat blijkt uit cijfers van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) die Kamerlid Karolien Grosemans opvroeg (N-VA). Een unicum zijn deze cijfers niet, want ook in de rest van het land en in onze buurlanden doet zich al jaren eenzelfde daling voor. De enige categorie die in Limburg niet achteruitgaat zijn de drugsfeiten.