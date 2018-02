Duurder rijbewijs moet aantal verkeersdoden terugdringen. Zoveel kost het voor jou

Hasselt -

Ondanks de kritiek gisteren blijft Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) zijn nieuwe maatregel verdedigen. Wie vanaf 1 juli zijn rijbewijs haalt, moet na zes maanden terugkomen voor een extra rijles die ongeveer 100 euro zal kosten. “Geen populaire regel”, zegt Weyts die beklemtoont dat de overheid niets verdient aan het zogenaamde ‘terugkommoment’. “Integendeel, we steken er zelfs aan in”. De minister zegt dat België nog altijd een van de goedkoopste landen is om een rijbewijs te halen. Klopt dat? Ja, maar alleen als u kiest voor de vrije begeleiding door ouders. Een optie die alleen nog maar in Vlaanderen bestaat.