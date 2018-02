HASSELTSodexo, het bedrijf dat dienstencheques uitgeeft in Vlaanderen, krijgt een boete van 3,3 miljoen euro van de Vlaamse overheid. Ze krijgt die omdat ze er maar niet in slaagt de Vlaming te doen overschakelen op elektronische dienstencheques. “We hebben de bereidheid om over te stappen verkeerd ingeschat”, zegt Sodexo.