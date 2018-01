‘Diaken des Doods’ Ivo Poppe schuldig bevonden aan vijf moorden

Op het assisenproces tegen Ivo Poppe (61) hebben het hof en de volksjury de schuldvragen beantwoord, de ‘Diaken des Doods’ is schuldig bevonden aan 5 moorden: de moord op 2 grootooms, zijn schoonvader, zijn moeder en een patiënte. Voor de moord op patiënte Marguerite Blondeel werd de Wevelgemse diaken vrijgesproken. Poppe bekende in totaal nog minstens tien feiten op patiënten, maar daarover werden geen schuldvragen gesteld.

Ivo Poppe stond terecht voor minstens tien moorden, waaronder de moord op zijn eigen moeder. De jury moest enkel vragen beantwoorden over de zes bekende slachtoffers. De openbaar aanklager vroeg hen om Poppe over de hele lijn schuldig te verklaren.

Geen zachte dood

Eind 2013 kwamen de gruwelijke feiten aan het licht: de voormalige diaken van Wevelgem had zélf aan een psychiater verteld hoe hij bij tientallen mensen euthanasie had toegepast terwijl hij aan het werk was in het Sint-Jorisziekenhuis in Menen. Dat deed hij onder meer door een grote hoeveelheid lucht in de aders te spuiten. Het gerecht in Kortrijk startte een onderzoek, waarna Ivo Poppe in mei 2014 in de cel belandde op verdenking van een hele reeks moorden.

Volgens wetsdokter Werner Jacobs, die de medische dossiers van alle slachtoffers onderzocht, is dat absoluut geen zachte dood: “De hersenen tolereren dat niet goed en het zorgt voor een zuurstoftekort in het hart. Er treed een verstikkingsgevoel op.” Bij deze techniek, luchtembolen genaamd, treedt de dood na een vijftal minuten in. Maar Poppe beweerde ook, althans in het begin van het onderzoek, dat hij insulinespuiten gebruikte. “Het product is talrijk aanwezig in de ziekenhuizen en gemakkelijk toe te dienen. Het proces van sterven is wel uren langer dan bij een injectie van lucht.”

Moeder als laatste

Na kort te ontkennen, beweerde Poppe dat hij volledig zou meewerken met het onderzoek. “Hij bekent in dat verhoor bij de onderzoeksrechter de hand gehad te hebben in de dood van zijn schoonvader en zegt dat het de voorlaatste was. Zijn bloedeigen moeke zou de laatste geweest zijn.”

Het eerste slachtoffer was Maurice Vanhaverbeke (79), de grootoom van de beschuldigde. Poppe gaf toe dat hij in september 1978 een kussen gebruikte om zijn grootoom van het leven te beroven. Ook zijn andere grootoom Leo Vanhaverbeke (81) werd door de Wevelgemnaar om het leven gebracht. Ivo Poppe spoot op 17 mei 1986 via een katheter lucht in de aderen van het slachtoffer. Op dezelfde manier bracht hij in 2004 zijn schoonvader Gerard Vercaemer (80) om het leven. Zijn moeder Ivonna Vanhaverbeke (90) was op 27 januari 2011 het laatste slachtoffer.

Tijdens het onderzoek bekende Ivo Poppe ook de hand te hebben in de dood van Marguerite Blondeel (84) in maart 1996. Ook over de moord op Irma Parmentier (74) in december 1993 legde hij bekentenissen af, maar in beide gevallen kwam hij daarop terug.

Poppe gaf toe dat hij nog minstens tien patiënten om het leven bracht, al werd het nooit duidelijk om wie het precies ging. Daarover hoefde de jury zich dan ook niet te buigen.