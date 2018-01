Lucas Moura wordt ploegmaat van Tottenham-Belgen

Lucas Moura ruilt Paris Saint-Germain voor Tottenham, de club van Rode Duivels Toby Alderweireld, Jan Vertonghen en Mousa Dembélé. De 25-jarige Braziliaan zette zijn handtekening onder een contract tot 2023 bij de Spurs.

De aanvallende middenvelder, sinds 2013 bij PSG, kwam nog nauwelijks voor in de plannen van Unaï Emery. Gelanceerd bij Sao Paulo, waarmee hij in 2012 de Copa Sudamericana won, lukte Lucas 46 goals en 50 assists in 229 wedstrijden voor de Parijzenaars. Met PSG kroonde hij zich vier keer tot Frans landskampioen. Hij verzamelde 35 caps bij de Braziliaanse nationale ploeg.