Heusden-Zolder - CD&V en Groen trekken in Heusden-Zolder met één lijst naar de kiezer in oktober. Groen levert een derde van de 31 kandidaten op de lijst. Eerder had CD&V Isabelle Thielemans aangeduid als lijsttrekker en voormalig burgemeester en Vlaams parlementslid Sonja Claes als lijstduwer.

Tot gisteren leken er maar liefst 11 verschillende partijen op te komen in Heusden-Zolder. De politieke versnippering in de voormalige mijngemeente is groot. Maar CD&V gaat nu samen met Groen naar ...