Steven Defour is “minstens twee maanden” out met een knieblessure, dat heeft Burnley-coach Sean Dyche bevestigd. De middenvelder moet een operatie ondergaan om kraakbeenschade te herstellen. Pech voor de 29-jarige middenvelder, die aan een sterk seizoen bezig was in de Premier League en zijn plaats weer had gekregen in de selectie van de Rode Duivels. Het WK lijkt hij zo goed als zeker te moeten opgeven.