“Trump heeft voor ons bedrijf al veel goede dingen gedaan”

Beringen -

Ze werkte en woonde al in het Zwitserse Genève en in Cambridge (Verenigd Koninkrijk). Nu is ze gevestigd in het Duitse Heidelberg, en 25 kilometer verderop is ze financieel directeur voor een onderaanneming van de Amerikaanse machinebouwgigant Caterpillar. In haar vrije tijd houdt ze van reizen, bijvoorbeeld naar haar zus, die in Londen woont. Om maar te zeggen dat het begrip Wereldburger Petra Hendrickx (46) op het lijf geschreven is. Toch begint het Limburggevoel stilaan te knagen. “Over vijf jaar? Dan hoop ik toch zeker weer in Beringen of omstreken te wonen.”