Wereldkampioen super-G moet forfait geven voor Spelen met rugblessure

Erik Guay, de Canadese regerende wereldkampioen op de super-G, moet verstek laten gaan voor de Olympische Winterspelen in Pyeongchang in februari. Dat liet de 36-jarige skiër woensdag samen met zijn nationale skifederatie weten. Guay sukkelt met een hardnekkige rugblessure.

“Thuisblijven van de Spelen was een ongelofelijk moeilijke beslissing om te nemen”, zei Guay. “Ondanks alles wat we geprobeerd hebben, denk ik niet dat ik daar iets kan gaan doen. Ik kan geen competitief niveau halen. Voor alle steun die ik krijg, ben ik wel erg dankbaar. Ik zal elk lid van de Canadese ploeg aanmoedigen, en vooral mijn ploegmaats.”

Guay werd in 2011 al wereldkampioen op de afdaling in Garmish-Partenkirchen. Vorig voegde hij daar in Sankt-Moritz goud in de super-G en zilver op de afdaling aan toe. Zijn beste olympisch resultaat is een vierde plaats op de super-G in Turijn in 2006. Dit seizoen kwam de Canadees door rugklachten alleen midden december in Val Gardena in actie.