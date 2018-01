Standard leent Ndongala uit aan Genk

Genk - Racing Genk huurt Dieumerci Ndongala tot het einde van het seizoen van Standard, met aankoopoptie. Dat hebben de Rouches woensdag bekendgemaakt.

De 26-jarige rechtsbuiten ruilde in januari 2017 AA Gent voor Standard. De flankaanvaller keerde zo terug naar de club waar hij van 2007 tot 2011 de jeugdopleiding doorliep. Dit seizoen kwam Ndongala in 17 wedstrijden in actie voor Standard.

De eenmalige Congolese international speelde eerder ook voor het Luxemburgse Jeunesse Esch (2011-2013), La Louvière (2013-2014) en Sporting Charleroi (2014-2016).