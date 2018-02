Mechelse seriemoordenaar bekent vlak voor assisenproces plots alles

Renaud Hardy (55) heeft in november volledige bekentenissen afgelegd over de twee moorden en twee moordpogingen waarvoor hij binnenkort voor de assisenjury moet verschijnen. Dat bevestigen bronnen aan Gazet van Antwerpen.

Hardy werd in september 2015 gearresteerd, maar al die tijd bleef de Mechelaar staalhard ontkennen. De moord op zijn ex Linda Doms (51) kon hij niet anders dan bekennen, omdat de beelden werden gevonden waarop te zien hij was hoe hij zijn ex urenlang vernederde en verkrachte tot ze uiteindelijk stierf.

De speurders konden Hardy via DNA-sporen ook aan de andere zaken linken, maar toch beweerde hij steeds er niets mee te maken te hebben. Tot november 2017, toen hij uiteindelijk tot bekentenissen overging. De zaak komt na de krokusvakantie voor assisen in Tongeren. De assisenzaak zal drie weken in beslag nemen.

Zijn eerste moord, waarover Hardy recent dus bekentenissen aflegde, was die op de alleenstaande vrouw Maria Walschaerts (82) in mei 2014 in Leest (Mechelen). Via DNA konden de speurders Hardy linken aan de dood van Walschaerts, al ontkende hij die beschuldiging, tot drie maanden geleden dus. De moord op zijn ex-partner ­Linda Doms kan Hardy moeilijk ontkennen, want hij filmde de feiten met een camera die hij op zijn lichaam had bevestigd.

Daarnaast moet hij zich ook verantwoorden voor twee moordpogingen. Op Valentijn 2015 was hij binnengevallen bij de actrice Veerle Eyckermans en had haar hardhandig toegetakeld. Zijn DNA werd gevonden op een achtergelaten muts, maar toch ontkende hij al die tijd het licht van de zon. Dat deed hij aanvankelijk ook over de moordpoging op Annie H. (68) uit Bonheiden. Hardy probeerde in de nacht van 29 september 2014 bij haar binnen te breken.

Aan de speurders gaf Hardy bovendien ook toe dat hij eerder die avond een heel gezin wilde uitmoorden, maar zijn plan werd uiteindelijk ook niet uitvoering gebracht.