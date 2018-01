Wouter Vandenhaute stevig beboet voor dronken rijden

Woestijnvis-oprichter Wouter Vandenhaute werd vorig jaar in mei betrapt op dronken rijden in Heverlee. Hij draaide een eenrichtingsstraat in langs de verkeerde kant en bleek na controle 0,8 promille alcohol in zijn bloed te hebben. Omdat zijn strafblad niet meer blanco was, werd Vandenhaute niet gespaard door de rechter.