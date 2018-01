Samenwerking met Nederland bij kernongeval kan beter

Het Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle (FANC) sluit zich aan bij de conclusies van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in Nederland over de grensoverschrijdende samenwerking bij kernongevallen. “We gaan akkoord met de vaststelling. Er is zeker ruimte voor verbetering.”

Het FANC was actief betrokken bij het onderzoek, zegt woordvoerder Erik Hulsbosch. “Na de actieve steun moeten we zeker verder kijken hoe het verbeterd kan worden. Er is altijd ‘room for improvement’.”

Het OVV-rapport staat ook op de agenda van de volgende vergadering van het FANC met de Nederlandse collega’s, de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS), op 12 februari. Hulsbosch wijst er nog op dat controleurs van de ANVS meelopen met controles van het FANC. Die samenwerking werd een versnelling hoger geschakeld nadat in 2016 in Nederland, en ook Duitsland, onrust uitbrak over de zogenaamde scheurtjescentrales Doel 3 en Tihange 2.

Ook het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken werkte mee aan het rapport. “We zijn het rapport momenteel aan het analyseren, het is een document van een 200-tal pagina’s”, zegt Yves Stevens van het Crisiscentrum. “We gaan bekijken waar we kunnen verfijnen en aanpassen.” Het rapport apprecieert de bestaande plannen, klinkt het.

Nazorg

Voorts ligt bijvoorbeeld het nucleair noodplan dat de ministerraad in november goedkeurde, bij de Raad van State. De bevoegde ministers zouden het plan in maart voorstellen, klinkt het. Het plan omvat onder meer onder meer procedures rond de voorbereiding van noodsituaties, crisisbeheer en de nazorg achteraf.

De OVV concludeerde dat de samenwerking tussen Nederland en België en Duitsland beter moet om goed voorbereid te zijn op een grensoverschrijdend kernongeval. Zo moeten de crisisplannen verbeterd worden, moeten de landen meer samen oefenen en moeten ze organiseren dat ze de te treffen maatregelen en de communicatie hierover onderling afstemmen.

De ANVS kan zich in de analyse vinden dat de zorgen van de burgers meer aandacht verdienen en gaat ermee aan de slag. “Dit doen we door - in overleg met de buurlanden - onder andere burgers in een groter gebied rond een kerncentrale actief te informeren over vergunningen”, zegt de Nederlandse waakhond op zijn website. De dienst gaat voorts de informatie over incidenten begrijpelijker maken en de communicatie over nucleaire risico’s verbeteren.

Samenwerking en afstemming met de buurlanden over nucleaire veiligheid is erg belangrijk, klinkt het tot slot bij Stientje van Veldhoven, de bevoegde staatssecretaris in de Nederlandse regering. “We moeten al het mogelijke doen om incidenten bij kerncentrales met grensoverschrijdende gevolgen te voorkomen.”