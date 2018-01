Studentenvereniging niet opgezet met aandacht voor Bo Van Spilbeeck: “Niet moedig maar een overgave aan het absurde”

Dat VTM-journalist Boudewijn Van Spilbeeck er openlijk voor uitkwam dat hij voortaan als vrouw door het leven wilde gaan, kon op heel wat positieve reacties rekenen. Reacties die ook Bo Van Spilbeeck duidelijk deugd deden. Maar niet iedereen is overtuigd. “De beslissing om je geslacht te veranderen is geen moedige beslissing, maar een overgave aan het absurde”, klinkt het bij de studentenvereniging KVHV-Antwerpen.

Het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond Antwerpen (KVHV Antwerpen) is een conservatieve en Vlaams-nationalistische studentenvereniging. In het studentenblad Tegenstroom schreef voorzitter Filip Brusselmans een open brief.

“Wanneer men worstelt met bepaalde gevoelens en/of in de knoop ligt met zijn hormonen, dient men hierbij geholpen te worden door naasten en mensen met een medische kennis in plaats van aangemoedigd door het halve land”, klinkt het. “De beslissing om uw geslacht te veranderen, is dan ook geen moedige beslissing, maar een overgave aan het absurde. Het getuigt pas echt van lef en karakter wanneer men zijn excentrieke fantasieën het hoofd kan bieden.”

Kaakslag

De media-aandacht die de beslissing van Bo Van Spilbeeck heeft gegenereerd, vindt KVHV zo mogelijk nog erger. “Iets wat tot voor kort nog als mentale stoornis werd omschreven, wordt prompt gebombardeerd tot een rolmodel in deze 21ste eeuw. De berichtgeving is éénzijdig en de mate van aandacht verontrustend. De media normaliseert het radicale en radicaliseert het normale.”

“Ook vanuit Katholiek oogpunt is dit fenomeen niet wenselijk. Het is een kaakslag en het getuigt van een lak aan respect voor het leven dat ons is gegeven.” Ook de reacties van de “zogenaamde conservatieve en christelijke politieke partijen in dit land” vindt Brusselmans frappant. “Het moge duidelijk zijn dat ons politiek spectrum is vervallen tot een eenheidsworst, waar van ideologische verschillen amper nog sprake is.”

De KVHV-voorzitter benadrukt nog dat hij de persoonlijke beslissing van Van Spilbeeck niet wil bekritiseren, maar wel “het maatschappelijk fenomeen”. “Veranderen van geslacht kan en zal nooit genormaliseerd worden.”

Walgelijk

Heel wat twitteraars zijn verontwaardigd door de open brief. Onder andere Vlaams parlementslid Piet De Bruyn van N-VA distantieert zich van de brief. “Ik walg van de inhoud van dit bericht.”

Ik walg van de inhoud van dit bericht van KVHV Antwerpen. Verder hoop ik oprecht dat niemand die dit bericht inhoudelijk onderschrijft ooit ook maar in enige zorgrelatie met een transgender komt te staan. — Piet De Bruyn (@PietDeBruyn) 30 januari 2018

Afschuwelijk toch hoe sommige ‘katholieke verenigingen’ in 2018 nog steeds niet doorhebben hoe Jezus volgens de bijbel mensen met liefde en begrip en niet met veroordelingen benaderde. Gelukkig zijn dit vandaag de uitzonderingen... respect Bo! https://t.co/3ID1UQffbm — Sven Ornelis (@SvenOrnelis) 30 januari 2018

Ooit was #KVHV een creatieve, jonge, dynamische, vooruitstrevende en bovenal Vlaamse studentenbond. Het verval van dat mooie gedachtengoed binnen deze organisatie is zo intriest. #Bo — Koen Anciaux (@AnciauxKoen) 31 januari 2018

Enkel het Vlaams Blok, KVHV en Schild & Vrienden hebben blijkbaar problemen met de vrijheid van genderkeuze. Het kadert in hun algemeen onvermogen om met diversiteit om te gaan op een volwassen manier. — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) January 31, 2018