Puigdemont ontkent strijd op te geven na onderschepte sms’jes op Spaanse televisie

Carles Puigdemont, de Catalaanse separatistische politicus die zichzelf wil opvolgen als minister-president van de Spaanse regio, ontkent dat hij de strijd opgeeft. Eerder had de Spaanse televisiezender Telecinco een reeks sms’jes openbaar gemaakt, waaruit zou blijken dat Puigdemont zich gewonnen geeft.

In zijn sms’jes die Telecinco toonde, zei hij dat het “voorbij” is en dat Madrid “heeft gewonnen”. “We zien de laatste dagen van een republikeins Catalonië”, stelt een berichtje. “Het plan van Moncloa (de residentie van de Spaanse premier in Madrid, nvdr.) heeft gewonnen.” In een ander bericht klinkt het: “Ik veronderstel dat het duidelijk is dat het voorbij is”.

Puigdemont erkende op Twitter dat hij een moment van twijfel had, maar beklemtoonde: “We gaan voort!”

“Ik ben een mens en er zijn tijden dat ik ook twijfel”, aldus Puigdemont. “Ik ben ook de minister-president en ik zal niet aftreden uit respect, dankbaarheid en mijn engagement voor de burgers en het land.”

Via zijn advocaat betreurde Comín dat de sms’en publiek gemaakt zijn. Het gaat om “conversaties die uit hun context zijn gehaald en op illegale manier zijn verkregen”, aldus advocaat Gonzalo Boye aan de krant El Periódico.

De Spaanse vicepremier Soraya Saent de Santamaria heeft de Catalaanse parlementsvoorzitter Roger Torrent opgeroepen de kandidatuur van Puigdemont om regionaal minister-president te worden niet meer te steunen en consultaties te lanceren om een nieuwe aspirant te vinden.