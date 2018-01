IN BEELD. Angelina Jolie komt in Brussel de vrouwenrechten aankaarten

Vandaag komt Angelina Jolie naar Brussel. De bekende Hollywoodster gaat in het hoofdkwartier van de Navo in Evere praten over de precaire situatie van vrouwen in gewapende conflicten. Jolie vindt dat de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, die op dit moment soldaten in Afghanistan, Kosovo en Somalië heeft, moet instaan voor de verdediging van de rechten van de vrouw.