Puigdemont in gelekte berichten: “Het is voorbij, dit zijn de laatste dagen van de Catalaanse republiek”

“We beleven de laatste dagen van de Catalaanse republiek. Het is voorbij. Spanje heeft gewonnen.” Dat heeft Carles Puigdemont, de voormalige minister-president van Catalonië, in enkele berichtjes verstuurd naar een van zijn voormalige ministers. Puigdemont zit verveeld met de gelekte berichten. “Er zijn momenten waarop ik twijfel, maar ik zal niet plooien.”

De gelekte berichten zouden volgens de Spaanse krant El País verstuurd zijn naar de voormalige Catalaanse minister Antoni Comín. “Het is voorbij, de onzen hebben ons opgeofferd. Het Moncloa (de Spaanse regering in Madrid, nvdr.) heeft gewonnen”, staat onder meer te lezen.

De foto van de berichten werd dinsdagavond gemaakt op een bijeenkomst van N-VA in Oud-Heverlee. Puigdemont zou daar normaal gezien aanwezig zijn, maar zegde op het laatste moment af. Hij werd vervangen door Comín. Een fotograaf die achter de voormalige minister stond, kon blijkbaar een foto maken van zijn smartphone, waarop de berichten op dat moment aan het binnenlopen waren.

“Niet plooien”

De foto werd woensdagochtend voor het eerst getoond door de Spaanse zender Telecinco. Puigdemont heeft intussen bevestigd dat hij de berichten verstuurde, maar ontkent wel dat hij de strijd voor een onafhankelijk Catalonië echt zal staken. “Ik ben ook een journalist, maar ik ben altijd van mening geweest dat er limieten zijn rond privacy. Die van mij zijn nu geschonden”, schreef Puigdemont op Twitter. “Ik ben ook maar een mens en er zijn momenten waarop ik twijfel, maar uit respect en dankbaarheid voor onze burgers zal ik niet plooien, niet opgeven.”

Sóc periodista i sempre he entès que hi ha límits, com la privacitat, que mai s’han de violar. Sóc humà i hi ha moments que també jo dubto. També sóc el President i no m’arronsaré ni em faré enrere, per respecte, agraïment i compromís amb els ciutadans i el país. Seguim!