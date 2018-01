Opnieuw (winterse) buien op komst

Brussel - Woensdagnamiddag blijft het regenen over het oosten en het zuidoosten. Elders verwachten we eerder perioden van regen en later enkele buien, mogelijk met een paar opklaringen. Dat meldt het KMI. De maxima, die schommelen van 4 graden in de Hoge Venen tot 9 graden aan de kust, worden in het begin van de namiddag opgetekend. Geleidelijk wordt het minder zacht. De westen- tot zuidwestenwind waait matig tot vrij krachtig, aan de kust en op de Ardense hoogten tijdelijk krachtig. We verwachten rukwinden tot 65 km/u of wat meer.

Woensdagavond vallen er eerst enkele lokale buien. Over het zuidoosten regent het tijdelijk nog of krijgen we smeltende sneeuw op de hoogten. Later wordt het in de meeste streken droog. Vannacht is het aanvankelijk droog met opklaringen, maar in Hoog-België is er kans op lage bewolking.

In de loop van de nacht krijgen we meer wolken met vooral in het westen en het noordwesten geleidelijk lokale buien met winters karakter. De minima liggen tussen -2 tot -3 graden in de Hoge Venen, rond 1 graad in het centrum en 3 graden aan de kust. Plaatselijk ontstaan er rijm- of ijsplekken. Er waait een matige, aan zee soms een vrij krachtige wind uit westzuidwest, krimpend naar zuidwest.

Donderdag wordt een wisselvallige dag met soms buien. Vooral ‘s ochtends kunnen die buien winters zijn. Later overdag gaat het meestal om regenbuien. In de Ardennen daarentegen vallen de (lichte) buien overwegend als sneeuw. Een donderslag en korrelhagel zijn overal mogelijk. We verwachten maxima van 0 graden in de Hoge Venen tot 5 à 7 graden in Laag- en Midden-België. Er waait een matige wind uit west tot zuidwest. Aan zee is de wind vrij krachtig uit westnoordwest. Rukwinden tot 60 km/u zijn mogelijk aan de kust en op de hoogten.

Donderdagnacht wordt het eerst droog met opklaringen. Later neemt de bewolking opnieuw toe en vallen er vanaf het noordwesten in vele regio’s winterse buien. We krijgen minima van -3 graden in de Hoge Ardennen, rond 1 graad in het centrum tot 4 graden aan de kust. Vermits de temperaturen aan de grond in vele streken rond het vriespunt schommelen of licht negatief worden, kan er tijdelijk een sneeuwlaag ontstaan. De wind is matig uit west tot zuidwest. Aan de kust is hij matig tot vrij krachtig uit westnoordwest met pieken tot 55 km/u.

Vrijdag is het half- tot zwaarbewolkt met van tijd tot tijd enkele buien die vanuit het noorden ons land binnenkomen. Op de Ardense toppen vallen sneeuwbuien, elders gaat het om regen- of winterse buien. We halen maxima tussen 1 en 7 graden bij een matige westen- tot noordwestenwind.

Zaterdag krijgen we plaatselijk nog enkele (winterse) buien te verwerken. Tussen de buien door is het vaak bewolkt met enkele opklaringen. De maxima liggen tussen 0 en 5 graden, wat in feite normaal is voor deze tijd van het jaar.

Zondag ruimt de wind naar het noordoosten. Op vele plaatsen vriest het ‘s ochtends lichtjes. Overdag is het vaak droog, maar een enkele winterse bui is niet uitgesloten, vooral in het (zuid)oosten. Er komt iets meer ruimte voor de zon. De maxima blijven tussen 0 en 5 graden liggen.

Ook maandag wordt het waarschijnlijk droog weer met een afwisseling van zon en wolkenvelden. In de ochtend vriest het licht en in de Ardennen matig en overdag klimmen de temperaturen op de meeste plaatsen tot net boven het vriespunt.

Voor dinsdag verwachten we koud en droog weer met ruimte voor de zon.

De weersverwachting voor het midden van volgende week is nog onzeker. Mogelijk houdt het koude en droge weer nog aan tot woensdag, maar later vergroot de kans dat Atlantische storingen ons weten te bereiken, waardoor de kans op (wat) neerslag vergroot en de temperaturen een beetje stijgen.

