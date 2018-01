Bizarre diefstal: politie treft vier ton appelsienen aan in auto’s

De lokale politie van het Spaanse Sevilla heeft afgelopen week vijf personen gearresteerd voor de diefstal van vier ton sinaasappelen. De buit lag opgestapeld in twee auto’s en een bestelwagen.

De politie hield twee voertuigen aan na een korte achtervolging in Carmona, in het oosten van Sevilla. In de bestelwagen zat een koppel met hun meerderjarige zoon, in de wagen zaten twee broers. Bij de inspectie van beide voertuigen troffen de agenten grote hoeveelheden appelsienen aan, een deel ervan in zakken. Even later werd nog een derde voertuig teruggevonden, ook volgestapeld met sinaasappelen. In totaal ging het om vierduizend kilo.

Na onderzoek bleek dat de appelsienen wat eerder gestolen waren uit containers in Carmona. De vijf opgepakte personen blijven aangehouden.

Foto: Emergencias Sevilla

