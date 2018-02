Mannen: deze broek kun je dragen voor élke gelegenheid

Een broek die past bij elke leeftijd, stijl én gelegenheid? Maak kennis met de chino! Wij geven je alvast inspiratie om deze multitasker te combineren.

Een chino op de werkvloer? Ja!

Een driedelig pak naar het werk? Dat is écht passé. Welk seizoen het ook is, met een klassieke chino zit je altijd goed…Ook op de werkvloer! Combineer je chino met een wit overhemd, blazer in een contrasterende kleur en geklede kostuumschoenen voor een chique, moderne outfit.

Dé broek voor een sportieve look

Bij de woorden ‘sportieve outfit’ denk je misschien net iets te snel aan een jeans of trainingsbroek. Chino to the rescue! Draag je exemplaar met een comfy sweater, sneakers en jeansvest. Tip: investeer in een model in een neutrale kleur, dat combineert makkelijker met de rest van je kleerkast.

Indruk maken tijdens datenight? Kies voor een chino!

Welke indruk je ook wil achterlaten op je date, een chino is geschikt voor elke situatie. 100% veelzijdig? Check! Kies voor een denim hemd of een hemd met toffe print, geklede cardigan en een paar stijlvolle mocassins. Wedden dat er een tweede date volgt met zo’n outfit?