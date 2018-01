Zwangere Kate Middleton steelt in Zweden de show in opvallende jurk

Prins William en Kate Middleton zijn momenteel op staatsbezoek in Zweden en het is vooral die laatste die er met alle aandacht gaat lopen. Tijdens een ontmoeting met de Britse ambassadeur in Stockholm droeg de Duchess of Cambridge een opvallende, goudkleurige jurk. Daarin was trouwens haar opbollende buik duidelijk te zien.

De Britse ambassadeur in Stockholm had zijn best gedaan om indruk te maken op prins William en Kate Middleton. Zo kregen ze niet alleen een heerlijk diner voorgeschoteld, maar werden aan tafel ook geflankeerd door de Zweedse kroonprinses Victoria, haar man prins Daniel en de bekende Zweedse acteurs Alicia Vikander (Oscarwinnaar voor haar rol in 'The Danish Girl') en Stellan Skarsgård. Een indrukwekkend gezelschap, maar toch ging de zwangere Kate met alle aandacht lopen.

Daar zat onder andere haar keuze voor een opvallende jurk van Erdem voor iets tussen. Niet alleen zag je er duidelijk in dat ze ondertussen zes maanden zwanger is, ze straalde ook letterlijk en figuurlijk door de gouden kleur van de creatie. Aan de jurk met bloemenpatroon zou trouwens een prijskaartje hangen van zo'n 2.200 euro.