Kinderen van Tine Embrechts en Sven De Ridder spelen mee in ‘Beste Kijkers’

Het bevallingsverlof van Tine Embrechts (42) is nu ook op het scherm achter de rug. De actrice neemt haar vaste plaats weer in bij Beste Kijkers, dat haar oudste zonen optrommelde voor een vragenronde.

Met een gewicht van 5,2 kilo zette Tine Embrechts tweeën­halve maand geleden een potige jongen op de wereld. Maurice is haar tweede kind met Guga Baùl, na Gaston. Embrechts had al twee zonen uit een vorige relatie, Luis Oscar (14) en Emilio (11). Die zijn door de makers van Beste Kijkers opgeroepen om mee te doen aan de vragenronde Waar Kijken Ze Naar?, waarin de deelnemers moeten ­raden over welke tv-programma’s Luis Oscar en Emilio aan het praten zijn.

Ook de kinderen van Sven De Ridder, Joshua Dean (13) en Robin Rosy (8) belanden in die vragenronde. En omdat Kenji en Shania Gooris het er zo goed van afbrachten in het programma Groeten uit, ­krijgen zij ook hun kans in Waar Kijken Ze Naar?

De ploegen zijn vanavond als volgt verdeeld: Sven De Ridder speelt samen met regisseur Jan Verheyen, een al even grote filmfreak. Tine Embrechts zit op de stoel die warm werd gehouden door vervangster Ruth Beeckmans en krijgt het gezelschap van de Nederlands-Belgische stand-upcomedian Bas ­Birker, onder meer bekend van het Radio 2-programma De Week­watchers.

INFO

beste kijkers

VTM, 21.15 uur