Alan (7) en Alexandre (4) Gilbert hebben duidelijk de kleerkast met wielerkledij van hun vader ontdekt. De twee zonen van Philippe Gilbert vergezelden hun vader tijdens één van zijn trainingen in Monaco en ze deden dat in een piekfijne uitrusting.

“Training with my boys, the next generation”, titelde Gilbert de foto op Instagram. Al lijkt het ons geen slecht idee om voor Alexandre een iets kleinere koersbroek aan te schaffen.