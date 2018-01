Door de vele overnames in het voorbije decennium dikt het aantal STVV-voorzitters stevig aan. David Meekers, die deze week Yusuke Muranaka opvolgde, is al de zevende preses in de jongste tien jaar, de zeventiende uit de clubgeschiedenis. Roland Duchâtelet zal allicht de meest besproken blijven, terwijl Paul Massa - onlosmakelijk verbonden met zijn sigaar - de kroon spant wat het aantal dienstjaren betreft. Hij was maar liefst 34 jaar voorzitter en loodste de club naar eerste klasse. Wie stond er nog aan het roer op Stayen en hoe brachten zij het ervan af? Een overzicht.