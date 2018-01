Diepenbekenaar Ben Hermans rijdt vandaag in de openingsetappe van de Ronde van Valencia zijn eerste wedstrijdkilometers in het nieuwe plunje van Israel Cycling Academy. Valencia is geen onbekende opdracht voor de kersverse vader van Julie, want Hermans eindigde vorig jaar tweede in het eindklassement. Enkel de Colombiaanse klimmer Nairo Quintana deed beter.