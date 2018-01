“Ik ben verliefd op water”

Regisseur Guillermo del Toro over Oscarfavoriet ‘The Shape Of Water’

Los AngelesDe Mexicaan Guillermo del Toro is één van ’s werelds meest gerespecteerde hedendaagse regisseurs en staat bekend om zijn uitzonderlijke artistieke visie, vooral dankzij meesterwerken zoals ‘Pan’s Labyrinth’ en ‘The Devil’s Backbone’. Zijn films kunnen zowel duister, bloedmooi, luguber als teder zijn, fantasieverhalen waarin monsters en geesten lang niet altijd de slechteriken spelen. Dat is ook nu weer het geval in Oscarfavoriet ‘The Shape Of Water’.