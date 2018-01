Onverklaarbaar wisselvallig Standard wil prestatie Anderlecht herhalen tegen Club

Wat ging Standard zondag tekeer tegen Anderlecht. Het bleef dan wel steken op een 3-3-gelijkspel, maar al jaren zagen we de Rouches niet meer zo dominant spelen als in de Clasico van zondag. Waarom kan Standard niet vaker zo spelen, wetende dat dit al die tijd in de tank zat? “Andere matchen waren we ook goed hoor, alleen was Anderlecht een meer gemediatiseerde match”, klinkt het bij Sa Pinto, die vanavond tegen Club Brugge wil doorpakken. “We zullen ons leven geven.”