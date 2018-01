In Corversstraat 15, centrum Tongeren, moest de verhuurder voor eind januari de kelder vrij maken van uitwerpselen en rioolresten. Voor 3 maart moet de eigenaar, de in Leuven bekende kotenverhuurders Appeltans, het pand ook schimmelvrij krijgen. In de acht appartementen wonen 33 mensen, grotendeels gezinnen van vreemde origine. “Wij hebben intussen al alles in orde laten brengen”, reageert mede-eigenaar Manu Appeltans.