De wintersolden zitten er bijna op en zijn niet bepaald een succes. Behalve in Limburg is er een sterke terugval wat betreft de winterkoopjes in Vlaanderen. Zelfstandige modehandelaars verkochten gemiddeld 5 procent minder ten opzichte van vorig jaar. In onze provincie is de daling slechts 1 procent.