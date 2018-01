Herk-de-Stad / Hasselt / Halen / Lummen / Diepenbeek / Zonhoven -

In de politiezone Limburg Regio Hoofdstad kampen ze met een inbrakenplaag. De afgelopen dagen vonden er in de zone 21 inbraken en inbraakpogingen plaats. De dieven hadden het vooral gemunt op gereedschap en werkmateriaal. In Herk-De-Stad stelde de politie in één nacht zelfs zeven feiten vast in een en dezelfde straat.