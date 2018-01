Leerlingen compleet in de war door “te moeilijke” examenvraag

Een examenvraag die bedoeld is voor kinderen van 11 jaar op een basisschool in China doet menig wenkbrauw fronsen. Niet enkel de leerlingen blijven het antwoord schuldig, ook op sociale media wordt gegist en gegokt. De leerkracht wiskunde krijgt nu kritiek omdat de vraag te moeilijk zou zijn, maar hij heeft wel degelijk een uitleg.

“Als een schip 26 schapen en 10 geiten aan boord heeft, hoe oud is de kapitein van het schip dan?” Deze vraag kregen de leerlingen uit een basisschool in het Chinese district Shunqing voorgeschoteld tijdens hun examen wiskunde. De kinderen zijn ongeveer 11 jaar oud, maar de vraag lijkt toch te moeilijk. En niet alleen voor hen: toen de foto van de proef op de sociale media verscheen, ontstond er heel wat commotie.

Onoplosbaar?

Enkele leerlingen plaatsten naast de examenvraag ook hun moedige pogingen om het vraagstuk op te lossen ook online. “De kapitein is minstens 18, omdat hij een volwassene moet zijn om het schip te besturen,” antwoordde een student. “De aanvoerder is 36, omdat 26 + 10 gelijk is aan 36 en de kapitein wilde ze gewoon optellen tot zijn leeftijd,” probeerde een ander kind. Dat het een onoplosbare vraag is, klonk het ook bij velen: “De leeftijd van de kapitein is ... ik weet het niet, ik kan dit niet oplossen.”

“Out of the box”

Op Weibo, een Chinese bloggers community, waren de commentaren voor de leerkracht wiskunde en de school niet mals. “Als een school 26 leerkrachten had, waarvan er 10 niet nadenken, hoe oud is de directeur dan?” of “Weet de leerkracht eigenlijk zelf wel het antwoord?” passeerden de revue.

Uiteindelijk reageerde de school dan toch zelf op alle heisa rond het vraagstuk. “De vraag is geen vergissing,” klonk het. “Het was onze bedoeling om de kritische en creatieve geest van onze leerlingen te testen.”

Het Chinese onderwijs staat erom bekend de nadruk te leggen op het snel instuderen en repetitief herhalen van leerstof, een methode die niet iedereen de beste vindt. “Sommige enquêtes laten zien dat leerlingen in het basisonderwijs van ons land een gevoel voor kritisch bewustzijn en een vermogen om onafhankelijk te denken missen, deze vraag was een test. Een oefening op ‘out of the box’-denken.”