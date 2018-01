Huisbaas ziet flat voor eerste keer in twaalf jaar: “Het was als horrorfilm”

De 56-jarige Graham Holland wachtte een onaangename verrassing toen hij voor het eerst in twaalf jaar het appartement dat hij al die tijd verhuurd had, binnenkwam. “Ik dacht echt dat ik in een horrorfilm zat”, aldus Holland, die dagen werk had om de flat alleen maar leeg te maken.

Holland en zijn vrouw kochten de flat in het Britse Maidstone zo’n dertig jaar geleden. Ze renoveerden het volledig zelf en besloten het dan te verhuren. “We wilden dat het er mooi uitzag voor de toekomstige huurders”, aldus Holland.

“Het appartement zag er prachtig uit en we hebben het aan een aantal verschillende mensen verhuurd die het allemaal schoon en opgeruimd hielden.” Maar toen ging het mis. De 68-jarige Michael Grant trok in de flat en weigerde twaalf jaar lang om wie dan ook binnen te laten. “Hij was altijd zo vriendelijk toen hij net verhuisd was. Maar we kregen Michael al snel moeilijk te pakken en toen de vastgoedmakelaar het appartement wilde zien, was hij daar niet bepaald happig op. Hij deed er heel nors over, maar we deden nooit de moeite hem erover aan te spreken omdat hij zijn huur op tijd betaalde.”

Foto: rr

Dat ze dat beter wel gedaan hadden, werd pijnlijk duidelijk toen Graham en zijn vrouw besloten de huur te verhogen, waarop Michael een andere woonst zocht.

Foto: rr

Toen Graham en zijn vrouw het appartement voor het eerst in twaalf jaar weer betraden, konden ze hun ogen niet geloven. Duizenden bierblikjes bedekten de vloer, hier en daar vergezeld van beschimmeld eten en naast zijn bed stapelden de vuilniszakken zich op. Het toilet liep bijna over en het bad werd gebruikt als een geïmproviseerde container.

“Zijn reden voor de verzameling aan vuil was dat de vrouw op het gelijkvloers de poort op slot had gedaan, waardoor hij het vuilnis niet naar beneden kon brengen. Dat was niet waar”, aldus Graham.

“Het was een complete schok dat iemand in zo’n rommel kon leven”, gaat hij verder. “Ik dacht eerlijk gezegd dat ik in een horrorfilm zat.” Alles in totaal schat Graham dat hij zo’n vier volledige dagen nodig had om het appartement enkel nog maar leeg te maken, zonder het lange proces van schoonmaken dat daarop volgde. Grant had ook voor een goede 12.000 euro schade aangericht.