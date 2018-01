Jonge giraf onverwacht gestorven in Bellewaerde

In het attractiepark Bellewaerde is maandag het jonge girafje Kundi overleden. Verzorgers moesten het jong laten inslapen na een complexe breuk in de poot.

De kleine Rothschildgiraf werd geboren op zondag 8 oktober. Een grote verrassing, want de verzorgers wisten niet dat mama Simone zwanger was. Het jonge dier moest wel opgevoed worden met de fles omdat Simone geen interesse toonde in Kundi.

‘Maandag heeft de giraf tijdens het eten zijn voederbakje omgestoten, waardoor hij werd opgeschrikt en zijn poot heeft gebroken. Door de complexheid van de breuk, kon het girafje niet meer gered worden en werd er beslist om het dier te laten inslapen’, aldus Melissa Nollet, dierenarts in Bellewaerde. ‘Het volledige team had een sterke band met Kundi, die ze de laatste maanden met de beste zorgen hadden omringd.’

Het dier zal worden overgebracht naar de faculteit Diergeneeskunde van de universiteit Gent voor verder wetenschappelijk onderzoek.

Bellewaerde meldt dat de dood van de giraf zeer onverwacht komt en een harde noot is voor de verzorgers en medewerkers van het park. Het attractiepark werkt mee aan een Europees kweekprogramma van Rothschildgiraffen.